Uyuşturucu satıcısına narkotik darbesi

Lefkoşa’da narkotik ekipleri, Hasan Murat Över’in tasarrufunda ve evinde 79 gram hintkeneviri türü uyuşturucu ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan bin 200 Euro ele geçirdi. Zanlının uyuşturucuları 162 gram olarak ithal edip, KKTC’de satışını yaptığı tespit edildi

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı Hasan Murat Över mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Celal Durukan, 27 Şubat’ta saat 22.00’de Kermiya’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda zanlı Hasan Murat Över’in tasarrufunda 54 gram hintkeneviri türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunup, emare alındığını anlattı.

Polis, zanlının ikametgahında yapılan aramada ise iki ayrı şeffaf poşete sarılı yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde, üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve hassas terazinin bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, konu ikametgahta uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan bin 200 Euro’nun emare alındığını söyledi. Polis, zanlının 15 Şubat’ta zanlının 162 gram olarak ithal edip, KKTC’de satışını yaptığının belirlendiğini anlattı.

Polis, zanlının ifade verip, ithal ettiği uyuşturucunun 81 gramını Lefkoşa’da aranan bir şahsa bin 200 Euro karşılığında verdiğini tespit edildiğini söyledi. Polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına ve çocuğun annesinin sosyal hizmetler uzmanı tarafından rapor hazırlanmasına emir verdi.

