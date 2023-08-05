banner913
banner932
Derinya Kapısı 19.00-23.00 saatleri arasında geçişlere kapatılacak
Derinya Kapısı 19.00-23.00 saatleri arasında geçişlere kapatılacak
16 0
61. Mehmetçik Üzüm Festivali başladı
61. Mehmetçik Üzüm Festivali başladı
20 0
 
Derinya’da geçişler duracak
Derinya’da geçişler duracak
90 0
“GÜNSEL ile KKTC’nin özgüveni artacak”
“GÜNSEL ile KKTC’nin özgüveni artacak”
8 0
BTM 2’de goller final için
BTM 2’de goller final için
45 0
Limasol’da büyük yangın çıktı
Limasol’da büyük yangın çıktı
23 0
Lefkoşa’da yayaya otomobil çarptı
Lefkoşa’da yayaya otomobil çarptı
40 0
banner964

Üç kamyon daha trafikten men edildi

banner476

Lefkoşa’da trafiğe çıkış saatlerine uymayan üç kamyon sürücüsüne ceza kesildi, kamyonlar ise trafikten men edildi

banner825
Üç kamyon daha trafikten men edildi
banner971
Üç kamyon sürücüsü aleyhinde işlem başlatıldı
Lefkoşa’da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, trafiğe çıkış saatlerine uymayan üç kamyon sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, kamyonlar ise trafikten men edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Lefkoşa’da polis ekipleri tarafından dün sabah gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında, kamyon araçların trafiğe çıkış saatlerinin de kontrol edildiği bildirildi.  
Bu bağlamda, kamu mesai saati başlangıcının bir saat öncesinden, mesai başlangıç saatine kadar olan sürede (07.00 - 08.00 saatleri arasında), 5 bin kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların trafikte seyir halinde bulunmaları yasak olmasına rağmen trafikte seyrettikleri tespit edilen üç kamyon sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Kamyon araçların tümü trafikten men edildi.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.