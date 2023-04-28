Üç genç hırsızlıktan tutuklandı

Lefkoşa’daki 18 yaşındaki üç genç, sabaha karşı bir petrol istasyonuna girerek 26 bin TL ve cep telefonu çaldı

Lefkoşa’daki bir petrol istasyonundan 26 bin 300 TL ve cep telefonu çalan tümü de 18 yaşında 3 genç tutuklandı.

Önceki sabaha yakın saat 04.00 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir petrol istasyonunun giriş kapısı hasara uğratılarak açıldı ve kasada muhafaza edilen 26 bin 300 TL nakit para ve cep telefonu çalındı.

Meselede zanlı olarak görülen 18 yaşındaki Emrullah Balıkoğlu, 18 yaşındaki Emirhan Çarpar ve 18 yaşındaki Yaren Etiz tutuklandı.

Dükkan Açma, Sirkat, Kasti Hasar ve Mülke Tecavüz suçlarından tutuklanan zanlılar Emrullah Balıkoğlu, Emirhan Çarpar ve Yaren Etiz mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Mustafa Özmüezzin, olguları aktardı.

Polis, 26.04.2023 tarihinde saat 04:15 raddelerinde Lefkoşa’da aynı yerde sakinler Emrullah Balıkoğlu (E-18) ve Emirhan Çarpar’ın (E-18) Lefkoşa’da sakin Yaren Etiz’in gözetmenliğinde Şht Albay Karaoğlanoğlu caddesi üzerinde faaliyet gösteren ve Lefkoşa da sakin A.S’nin işletmeciliğini yaptığı Halsons isimli petrol istasyonunun doğuya bakan alüminyum giriş kapısının kilit bölümü tornavida ile kasten ve kanunsuz olarak kırıp hasara uğratarak işletme içerisine girerek kasa çekmecesinin içerisinde muhafaza edilen 26.300 Türk Lirası ve bir adet Iphone 8 plus marka cep telefonu sirkat edip olay mahallinden kaçarak uzaklaştıklarını belirtti.

Polis, zanlıların mahkeme emri gereği tutuklandığını ve soruşturmanın devam etiğini söyleyerek, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

