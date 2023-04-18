Güzelyurt’ta ayrılma aşamasında olduğu eşini, evden çıkmadığı gerekçesiyle “Türkiye’ye gitmezsen kan dökülecek” diye tehdit ettikten sonra darp eden zanlı, teminatla serbest bırakıldı

Güzelyurt’ta ayrılma aşamasında olduğu eşini tehdit ederek darp ettiği iddiasıyla tutuklanan zanlı teminata bağlandı.

“Şiddet Tehdidi” ve “Kadına Darp” suçlamasıyla tutuklanan zanlı A.T. teminat şartlarını yerine getirerek serbest bırakıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Memuru Hasan Sömez,

16 Nisan 2023 tarihinde, saat 19.45 raddelerinde Güzelyurt’ta ayrılma aşamasında olduğu ve şu anda aynı evde yaşadığı eşine evden çıkmadığı gerekçesiyle “Türkiye’ye gitmezsen kan dökülecek” diyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının daha sonra eşinin vücudunun muhtelif yerlerine elleriyle kasten ve kanunsuz olarak vurarak darp ettiğini belirtti.

Polis, mahkeme emri gereği tutuklanan zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını belirterek teminat talep etti.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu Uğur, zanlının tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konularak yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 25 bin TL nakdi teminat yatırmasına, 200 bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

