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Trafiğe can dayanmıyor

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Bafra oteller bölgesinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkan ve üç takla atan aracın sürücüsü 42 yaşındaki Koray Çavdar yaşamını yitirdi

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Trafiğe can dayanmıyor
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Bafra oteller bölgesinde dün meydana gelen trafik kazasında, 42 yaşındaki Koray Çavdar yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 09.30 sıralarında Bafra oteller bölgesinde meydana geldi.
42 yaşındaki Koray Çavdar, yönetimindeki HR 878 plakalı araç ile Nuhun Gemisi Otel istikametinden Kaya Artemis Otel istikametine doğru seyrettiği sırada viraj üzerinde direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı ve 3 metre derinliğe düşüp takla attı.


Kaza sonucu araç sürücüsü Koray Çavdar olay yerinde yaşamını yitirdi.
Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.
Koray Çavdar'ın hayatını kaybettiği dünkü kazayla KKTC'de 2021'de trafikteki can kayıplarının sayısı 25'e yükseldi. 
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