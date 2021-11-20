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Trafiğe bir kurban daha

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Pamuklu - Çayırova anayolunda direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıkarak takla atan kamyonun sürücüsü 57 yaşındaki Bahri Şeker hayatını kaybetti

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Trafiğe bir kurban daha
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Trafik yine can aldı. Pamuklu - Çayırova Anayolu üzerinde dün meydana gelen trafik kazasında 57 yaşındaki Bahri Şeker hayatını kaybetti.
Kaza saat 15:40 sıralarında meydana geldi.
57 yaşındaki Bahri Şeker, Pamuklu - Çayırova Anayolu üzerinde yönetimindeki JA 310 plakalı kamyonet araç ile Çayırova istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak takla attı.
Kaza sonucu araç sürücüsü Bahri Şeker olay yerinde yaşamını yitirdi.
 
 
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