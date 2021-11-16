Trafiğe bir kurban daha

Tepebaşı - Akdeniz Anayolunun 2-3 km’leri arasında sürücünün dikkatsizliği sonucunda yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybederken iki kişi ise yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 13:30 sıralarında, Tepebaşı - Akdeniz Anayolunun 2-3 km’leri arasında, 27 yaşındaki Muhammet KAHRAMAN yönetimindeki DE 321 plakalı salon araç ile Tepebaşı istikametinden Akdeniz istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yaşandı. Kahraman’nın aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Muhammet KAHRAMAN ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Sultan KAHRAMAN ve 4 yaşındaki Sultan Ecrin KAHRAMAN Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

Kazada ağır yaralanan Sultan KAHRAMAN, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, kazada yaralanan Muhammet KAHRAMAN ve Sultan Ecrin

KAHRAMAN’ın ise tedavileri halen devam etmekte.



