banner583
Tilki’den Canaltay’a “hodri meydan”
Tilki’den Canaltay’a “hodri meydan”
39 0
Solo Türk, Lefkoşa semalarındaydı
Solo Türk, Lefkoşa semalarındaydı
24 0
 
51 0
Gençlere bir çelme de Yeni Boğaziçi'nden
Gençlere bir çelme de Yeni Boğaziçi'nden
84 0
GG, Dörtyol’un apoletini söktü
GG, Dörtyol’un apoletini söktü
163 0
Toyota RAV4'e maceracı versiyon
Toyota RAV4'e maceracı versiyon
55 0
Devlet ciddiyetine bakın!
Devlet ciddiyetine bakın!
440 0
banner661
banner726

Trafiğe bir kurban daha

banner476

banner714
Trafiğe bir kurban daha
banner721
Tepebaşı - Akdeniz Anayolunun 2-3 km’leri arasında sürücünün dikkatsizliği sonucunda yaşanan kazada bir kişi hayatını kaybederken iki kişi ise yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün saat 13:30 sıralarında, Tepebaşı - Akdeniz Anayolunun 2-3 km’leri arasında, 27 yaşındaki Muhammet KAHRAMAN yönetimindeki DE 321 plakalı salon araç ile Tepebaşı istikametinden Akdeniz istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yaşandı. Kahraman’nın aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla attı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Muhammet KAHRAMAN ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Sultan KAHRAMAN ve 4 yaşındaki Sultan Ecrin KAHRAMAN  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
Kazada ağır yaralanan Sultan KAHRAMAN, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, kazada yaralanan Muhammet KAHRAMAN ve Sultan Ecrin
KAHRAMAN’ın ise tedavileri halen devam etmekte.
 
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.