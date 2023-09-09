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Trafiğe bir genç fidan daha kurban

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Trafiğe bir genç fidan daha kurban
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Güzelyurt - Lefkoşa anayolunda meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki Fatih Can hayatını kaybetti.

Polisin açıklamasına göre, Can, dün gece saat 22.00 sıralarında  yönetimindeki GY 594 plakalı van araçla dikkatsizce anayola giriş yapması sonucu, o esnada Güzelyurt'tan Lefkoşa'ya doğru seyreden Mustafa Tuş (E-53) yönetimindeki JL 545 plakalı aracın önünü tıkadı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile GY 594 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Osman Ceritli (E-22) ve Nuh Ali Ceritli (E-26) Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Kazada ağır yaralanan Fatih Can, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam ediyor.

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