Töre, tutuksuz yargılanacak

Değirmenlik’teki evinde yapılan aramada ithali yasak fişek ile detektör ele geçirilen İsmet İnönü Töre dün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis, 14 Eylül 2023 tarihinde zanlı İsmet İnönü Töre'nin ikametgahında yapılan aramada ikametgahın giriş kısmındaki komidin masasının birinci çekmecesinde Rum Menşeili ve bulundurması yasak olan toplam 17 adet farklı markalarda fişek ve 1 adet Med marka el dedektörü kanunsuz olarak bulunduğunu söyledi.
Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını aynı gün gönüllü ifade verdiğini belirtti. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını
kaydeden polis, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Yargıç, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 2 kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi.
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