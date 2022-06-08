“Toplum vicdanı derinden yaralandı”

Polat Alper, Özkurt’un hapis cezasına çarptırılmasının toplum vicdanını derinden yaraladığını vurguladı



Kıbrıs Postası Yönetim Kurulu Başkanı Polat Alper, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt’un seçim yasağını çiğnediği gerekçesiyle 2 ay hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı.

Polat Alper’in açıklaması şöyle:

“Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt’un seçim yasağını çiğnediği gerekçesiyle 2 ay hapis cezasına çarptırılması toplum vicdanını derinden yaralamıştır.

Özkurt’a verilen ceza hukuka uygun olabilir ancak toplumu vicdan açısından derinden yaralamıştır.

Bir basın kuruluşunun yöneticisi seçim yasağını çiğnemesi nedeniyle 2 ay 20 gün süreyle hapishaneye konulmuştur.

Ceza hiçbir seçenek yaptırıma çevrilmediği gibi Özkurt’un sabıkasız geçmişi, mesleği ve verilecek cezanın Özkurt’un gelecekteki hayatını etkileme dereceleri kamu vicdanını yaralayan önemli noktalar arasındadır.

Yayıncılık refleksiyle hareket etmiş ve söz konusu töreni yayınlamak durumunda kalmış olan Özkurt, hırsız, katil, rüşvetçi veya sair yüz kızartıcı suçlularla aynı muameleye tâbi tutularak cezaevine konulmuştur.

Özellikle dikkat çekmek isterim ki; şikayetçi olan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) hakimlerden, yargılayan yine hakimlerden, istinaf mahkemesi de yine hakimlerden oluşmaktadır.

Bir katil veya profesyonel bir suçlu ile ayni muameleye tâbi tutulan Özkurt, kapasitesinin iki kat üzerinde insan barındıran bir cezaevine gönderilmiştir.

Yargının bağımsızlığına ve verilen kararlara her zaman saygı duymakla birlikte temennim en kısa sürede vicdanların rahatlatılmasıdır.”

