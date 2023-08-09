TIR şoförü tutuklu yargılanacak

Ülkeye turist vizesi ile giriş yapan ve Değirmenlik-Girne ana yolunda trafik kazasına sebebiyet veren TIR şoförü Fikret Kabak, 10 gün süreyle tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi

Değirmenlik Dağyolu’nda Hasibe Bekiz’in ağır yaralandığı trafik kazası sonrasında tutuklanan tır şoförü Fikret Kabak dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmada polis memuru Mehmet Hopçuoğlu olguları aktardı. Hopurcuoğlu, 2 Ağustos 2023 tarihinde, saat 12.40’da, Değirmenlik - Girne Anayolu’nun 6-7 kilometreleri arasında, Fikret Kabak’ın (E-55), yönetimindeki 68 AH 424 plakalı tır araç ile Girne istikametinden Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, gidiş istikametine göre sağa meyilli viraja geldiği zaman dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelip Girne istikametine doğru seyretmekte olan Hasibe Bekiz’in (K-35) yönetimindeki PY 113 plakalı salon araca çarpıp sürüklediğini söyledi. Hopurcuoğlu, kaza sonrası araçta sıkışan PY 113 plakalı araç sürücüsü Hasibe Bekiz’in, itfaiye ekipleri tarafından sıkışmış olduğu araç içerisinden çıkarıldığını ve yürütülen soruşturma kapsamında 68 AH 424 plakalı tır araç sürücüsü Fikret Kabak’ın tutuklandığını anlattı. Hopurcoğlu, Hasibe Bekiz ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Nahide Garip’in (K-61) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldığını söyledi. Nahide Garip’in tedavisinin ardından kısa sürede taburcu edildiğini, Hasibe Bekiz’in sağ kolunda parçalı kırık oluştuğundan dolayı iki kez ameliyat edilerek, koluna platin takıldığını belirtti. Polis, kafa travması geçirdiği için yoğun bakıma alınan Hasibe Bekiz’in tedavisinin ardından durumunun iyiye gittiğini ve normal servise alındığını söyledi. Hopurcoğlu, soruşturmanın tamamlandığını, Fikret Kabak’ın 1 Ağustos’ta KKTC’ye 30 günlük turist vizesi ile giriş yaptığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının tutuklu yargılanmasına ve davaları başlayıncaya kadar 10 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

