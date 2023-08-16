"Tetik Operasyonu" kapsamında bir pompalı tüfek daha bulundu

Gazimağusa’da yapılan “Tetik Operasyonu” kapsamında tutuklanan bir kişinin tasarrufunda bir pompalı tüfek daha bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 Ağustos’ta yapılan Tetik Operasyonu kapsamında, meselede tutuklu bulunan O.Y.’nin (E-29) tasarrufunda bir pompalı tüfek daha bulunup, emare olarak alındı. Soruşturma sürüyor.

Ercan Havalimanı’nda dün saat 05.00 sıralarında S.Y.T.’nin (E-18), yurt dışına çıkış yapmak amacıyla tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına çıkarılan kimlik kartını, görevli memura vererek, belgede adı geçen şahsın kimliğine bürünüp, sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiği tespit edildi. S.Y.T. tutuklandı.