banner913
banner932
Dönüşümlü elektrik kesintileri devam edecek
Dönüşümlü elektrik kesintileri devam edecek
34 0
Daima Kalbimizde Olacak
Daima Kalbimizde Olacak
27 0
 
Adem Yavuz için 49 yıl sonra ilk anma töreni
Adem Yavuz için 49 yıl sonra ilk anma töreni
33 0
Süleyman Ergüçlü’yü kaybettik
Süleyman Ergüçlü’yü kaybettik
51 0
Famagusta Cup’ta şampiyonlar belirlendi
Famagusta Cup’ta şampiyonlar belirlendi
19 0
İskele’de Haskasap-Mulla ikilisi dolu dizgin
İskele’de Haskasap-Mulla ikilisi dolu dizgin
30 0
Metehan’da uyuşturucu: 1 tutuklu
Metehan’da uyuşturucu: 1 tutuklu
59 0
banner964

"Tetik Operasyonu" kapsamında bir pompalı tüfek daha bulundu

banner476

banner825
"Tetik Operasyonu" kapsamında bir pompalı tüfek daha bulundu
banner971
Gazimağusa’da yapılan “Tetik Operasyonu” kapsamında tutuklanan bir kişinin tasarrufunda bir pompalı tüfek daha bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 Ağustos’ta yapılan Tetik Operasyonu kapsamında, meselede tutuklu bulunan O.Y.’nin (E-29) tasarrufunda bir pompalı tüfek daha bulunup, emare olarak alındı. Soruşturma sürüyor.

Yurt dışına çıkmak için başkasının kimliğine bürünen şahıs tutuklandı

Ercan Havalimanı’nda dün saat 05.00 sıralarında S.Y.T.’nin (E-18), yurt dışına çıkış yapmak amacıyla tasarrufunda bulundurduğu başka bir şahıs adına çıkarılan kimlik kartını, görevli memura vererek, belgede adı geçen şahsın kimliğine bürünüp, sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiği tespit edildi. S.Y.T. tutuklandı.
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.