Tekerleği üzerinden kaçan tanker devrildi

Tatlısu - Geçitkale anayolunda seyir halindeki su tankerinin tekerleğinin yerinden çıkması sonucunda kaza meydana geldi. 40 yaşındaki sürücü Muhammed Ekrem, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:“Bugün saat 17.30 sıralarında, Tatlısu - Geçitkale Anayolu üzerinde, Muhammet Ekrem (E-40), yönetimindeki SJ 053 plakalı su dolu tanker ile Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada üç yol mevkiine geldiğinde, araç tekerleğinin üzerinden kaçması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkıp sağ yan kısmı üzerine devrilmiştir. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir”