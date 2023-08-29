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Tecavüzden önce boğazını sıkmış!

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Girne’de 19 yaşındaki kızı önce darp edip ardından kıza tecavüz eden Nijerya uyruklu zanlı yeniden mahkemeye çıkarıldı

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Tecavüzden önce boğazını sıkmış!
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Girne’de meydana gelen cinsel tecavüz ve ciddi darp suçlarından tutuklanan 29 yaşındaki Nijerya uyruklu Oluwayanmife Ayomide Ajiboye dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarıldı.
Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Levent Ekren olguları aktardı. Polis, zanlı Oluwayanmife Ayomide Ajiboye’nin 24 Ağustos 2023 tarihinde saat 12.00 sıralarında Girne’de Konak Sokak’ta bulunan bir aparman dairesi içerisinde kendisi ile birlikte olmak istemediği gerekçesiyle kız arkadaşı N.E.S.’yi boğazını sıkarak, darp ettiğini söyledi.
Polis, zanlının akabinde 19 yaşındaki genç kadına tecavüz ettiğini belirtti. Polis, şikayet üzerine zanlının aynı gün tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Polis, zanlının Girne’deki evinde arama yapıldığını, yastık kılıfı, yatak örtüsü ve çarşafın emare olarak alındığını açıkladı.
Polis, 19 yaşındaki kızın doktor kontrolünden geçirildiğini ve rapor temin edildiğini söyledi. Polis memuru Ekren, hem zanlıdan hem de 19 yaşındaki kızdan swap örnekleri (Swap izi genel olarak doku, tükürük, barut, kan ve çeşitli biçimde DNA örneklerinden alınan izlerdir) alındığını ve bu kanıtların incelemesinin yapılacağını belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının soruşturma amaçlı 8 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkeme talebi onayladı. 
 
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