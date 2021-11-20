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Takside uyuşturucu, silah ve mermi çıktı

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53 yaşındaki Kıbrıslı Türk taksici, Metehan sınır kapısından Güney’e geçerken Rum polisinin aramasına takıldı. Taksicinin tasarrufunda 290 gr uyuşturucu, 1 adet tabanca ve 14 adet 9 mm’lik mermi ele geçirildi

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Takside uyuşturucu, silah ve mermi çıktı
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KKTC’de ikamet eden 53 yaşındaki taksicinin, tasarrufunda uyuşturucu bulunması nedeniyle Güney Kıbrıs’ta tutuklandığı belirtildi.
Güney’de yayımlanan Politis gazetesine göre, Rum Narkotik Şube polislerinin geçen Çarşamba günü “Ay.Demet” (Metehan) sınır kapısında kontrol amaçlı durdurduğu araçta yaptığı kontrolde 290 gr uyuşturucu, 1 adet tabanca ve 14 adet 9 mm’lik mermi tespit etti.
Tutuklanan 53 yaşındaki taksi şoförüne önceki gün çıkarıldığı Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’nde 8 gün tutukluluk emri verildi.
Polis, taksicinin tabancayı Güney Kıbrıs’ta ikamet eden bir kişiye satacağı yönünde anlaşmaya vardığını açıkladı.
Fileleftheros gazetesi ise tutuklanan Kıbrıslı Türk taksicinin tasarrufunda bulunan tabancanın seri numarasının silindiğini yazdı.
Kıbrıslı Türk taksicinin, birisinin isteği üzerinde tabancayı Güney Kıbrıs’a getirdiği iddia edildi.
Polisin, Kıbrıslı Türk’ün tasarrufunda bulunan uyuşturucu ve tabancanın “sipariş” üzerine geldiği yönünde değerlendirme yaparak, araştırmalarını bu yönde sürdürdüğü kaydedildi.
 
 
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