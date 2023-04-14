Taciz olayını video görüntüleri aydınlatacak

Lefkoşa’da bir günde üç farklı kadını taciz etmekle suçlanan Ercan Demir için avukatı iddiaları reddetti. Mahkeme, video görüntülerinin incelenmesi için zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi

Lefkoşa’da, aynı gün içerisinde toplamda 3 kadını taciz etmekle suçlanan Ercan Demir isimli zanlı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının avukatı, iddiaları reddetti; “Videolar incelense, olayla bağlantısının olmadığı ortaya çıkardı” dedi.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru, Ercan Demir isimli zanlının "Cinsel Taciz ve İtale-i Lisan" suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, Lefkoşa'da, kimliği meçhul erkek bir şahısın, aynı sokak üzerinde önünde yürümekte olan bir kadına, cinsel tacizde bulunduktan sonra, ithale- i lisanda bulunduğunu söyledi.

Polis, yine aynı gün ve bölgede, kimliği meçhul erkek bir şahısın, aynı sokak üzerinde, önünde yürümekte olan iki kadına cinsel tacizde bulunduğunu belirtti.

Polis, olayla ilgili olarak yapılan ileri soruşturmada, zanlının söz konusu suçlardan methaldar olduğunun tespit edildiğini ve Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak halen incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu ve zanlının yasal statüsünün olmadığını belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Zanlının avukatı, video görüntüleri incelenseydi olayla bağının olmadığının ortaya çıkacağını ileri sürdü.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, video görüntülerinin incelenmesi için zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

