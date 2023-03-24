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Suriçi’nde taşlı sopalı kavga: 10 tutuklu

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Lefkoşa Suriçi’nde iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavga mahkemede bitti, kavgaya karışan 10 zanlı tutuklandı

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Suriçi’nde taşlı sopalı kavga: 10 tutuklu
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Lefkoşa Surlariçin’de önceki gün iki grup arasında çıkan kavga büyüdü, taşlar sopalar havada uçtu.
Polis, onlarca kişinin karıştığı kavgayı ayırmak için havaya ateş açmak zorunda kaldı. Dehşet saçan 4’u kadın 10 kişi tutuklandı.
Ülkede izinli olarak kaldıkları öğrenilen aralarında 15 yaşında olan zanlının 265 promil alkollü olduğu öğrenildi.
Lefkoşa Surlariçi'nde iki ailenin kavgası mahkemede bitti. Kanunsuz Topluluk, Kavga, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır ve Hareket" Suçundan tutuklanan 10 zanlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Polis Memuru Hüseyin Uğur Yörük zanlıların Kanunsuz Topluluk, Kavga, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır ve Hareket" "sarhoşluk" "Tecavüzkar Alet Taşıma" suçundan methaldar olduğunu belirtti.
Polis, 19.03.2023 tarihinde saat 17:40’te  Lefkoşa'da, Surlariçi bölgesinde iki aile arasında sözlü tartışmanın kavgaya döndüğünü anlattı.  Taş ve sopalar ile birbirine giren iki tarafı polis ayırdı.  
Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların  haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 10’ar bin TL nakdi teminat yatırması, 1 kefilin 150 bin TL kefalet senedi imzalaması, iki çocuğun yalnızca yurtdışına çıkışlarının yasaklanması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 
 
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