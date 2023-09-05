Su termostatını çalmakla suçlanıyor

Lefkoşa’da Çetinkol Garaj isimli iş yerinde parçacı olarak çalışan bir kişi, satışa sunulan 2 bin 500 TL değerindeki su termostatını çaldığı gerekçesiyle tutuklandı



Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru olguları aktardı.

Polis, 25 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.00 raddelerinde, Lefkoşa Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Çetinkol Garaj isimli iş yerinde

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan 32 yaşındaki isminin baş harfleri E.B dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru olguları aktardı.Polis, 25 Ağustos 2023 tarihinde saat 15.00 raddelerinde, Lefkoşa Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Çetinkol Garaj isimli iş yerinde parça cı olarak çalışmakta olan E.B’ın dükkan içerisinde satışa sunulmuş olan 2 bin 500 TL değerindeki bir adet beher marka su termostatını mal sahibinden izinsiz alıp dükkan dışına çıkararak çaldığını söyledi. Polis, zanlının aynı gün tespit edilerek, tutuklandığını belirtti. Polis, su termostatının emare alındığını, zanlının 26 Ağustos’ta mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını söyledi. Polis, zanlının evinde 28 Ağustos tarihinde arama yapıldığını, avluda bulunan kafeste kilitli vaziyette koliler içerisinde muhtelif miktarlarda araç tamirinde kullanılan parçalar ve muhtelif marka ve miktarlarda motor yağları tespit edilerek emare alındığını söyledi. Polis, zanlının 28 Ağustos tarihinde ikinci kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında 6 gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, zanlının ikinci tutukluluk süresi içerisine ifade verdiğini, evinde bulunan parçaların kendisine ait olduğunu söylediğini aktardı. Polis, iş yeri sahibinin şikayetinde 166 bin TL değerinde 191 araç parçasının kayıp olduğunu söylediğini ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminata bağlanmasını talep etti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 200’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.