Şofbendeki gaz kaçağı, ambarı yaktı

Güzelyurt’ta önceki gece 00.30 sıralarında Ardahan Caddesi’nde, Kürşat Ulutuğ'a ait evin ambarında, muhtemelen çalışır durumdaki gazlı şofbende oluşan gaz kaçağından dolayı yangın meydana geldi.
Çıkan yangın sonucu, söz konusu gazlı şofben, ot biçme makinesi, 4 hasır sandalye, 4 adet 3 metre uzunluğunda kereste tahta ve muhtelif eski eşyanın yanarak zarar gördüğü kaydedildi.
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