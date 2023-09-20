Seyir halindeki araçta yangın

Ortaköy’de Bayram Gümüş Sokak üzerinde bugün saat 17.30 sıralarında, seyir halinde bulunan EV 522 plakalı araçta muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, aracın motor bölümü ve kaput tamamen, ön sağ ve sol çamurluklar, iç tavan ve ön göğüs kısmen yanarak, zarar meydana geldi.
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