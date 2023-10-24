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Sahte sigortayı görevlileri denemek için vermiş

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Sahte araç sigortasıyla Metehan’dan KKTC’ye giriş yapmaya çalışan Kıbrıslı Rum Andreas Mesimeri, iki ay hapse mahkûm edildi. Sanık, ifadesinde görevli memurları denemek için bu suçu işlediğini söyledi

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Sahte sigortayı görevlileri denemek için vermiş
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Sahte araç sigortasıyla Metehan Geçiş Kapısından KKTC’ye giriş yapmaya çalışırken tutuklanan ve yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Kıbrıslı Rum Andreas Mesimeri “resmi sahte evrağı tedavüle sürme ve suç işlemeye teşebbüs” suçlarından yargılanarak, 2 ay hapse mahkûm edildi.
Yargıç, sanığın 30 Ağustos 2023 tarihinde saat 16.00 sıralarında Lefkoşa’da bulunan Metehan Geçiş Kapısından giriş yaptığı esnada kullanımındaki EKP 933 plakalı araç adına hazırlanmış, Capital Bankası amblemli sahte araç sigortasıyla işlem yaptırmaya kalkıştığını söyledi. Yargıç, görevli memuru dolandırmak kastı ile hareket eden sanığın, sınır kapısında suçüstü yakalandığını belirtti. Yargıç, yapılan araştırmada sanığın 6 Haziran- 9 Eylül 2023 tarihlerini kapsayan 3 aylık geçerli sigortasının bulunduğunu, geçerli sigorta belgesine ait seri numaralarını kullanarak, 6 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli yazılan sahte sigorta poliçesi hazırladığını ve orijinal belgesi olmasına rağmen sahte belge ile geçiş yaptığını belirtti. Yargıç, sanığın ifadesinde görevli memurları denemek için bu suçu işlediğini söylediğini aktardı. Yargıç, sanığın sabıkasız oluşu ve 31 Ağustos 2023 tarihinden beri tutuklu yargılanmayı beklemesini lehine değerlendirdiklerini ifade ederek, 2 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.
 
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