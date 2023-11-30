Sahte sigorta veren Rum’a 6 ay hapis

Metehan Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’ta geçmek isterken sahte araç sigortası ibraz eden Kıbrıslı Rum Costas Martas hakkındaki dava dün karara bağlandı.
Yargıç, sanığı oy birliği ile 6 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.
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