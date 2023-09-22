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Sahte reçete vurgununda tutuklananların isimleri belli oldu

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Sahte reçete vurgununda tutuklananların isimleri belli oldu
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Ülkemizde geçtiğimiz hafta gündeme düşen sahte reçete vurgunu olayı ile ilgili bugün 4 kişi mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Polis tarafından yürütülen sahte reçete düzenlemesi soruşturması kapsamında tutuklanan 2 doktor ve 2 eczacı, bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkemede, tutuklanan doktor ve eczacıların isimleri açıklandı.
Tutuklananlar arasında Dr. Niyazi Perk, Dr. Muhammed Şablaneh, Eczacı İsmet Tufan ve Eczacı Simge Sonap bulunuyor.
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