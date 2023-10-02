Sahte reçete vurgununda 3 kişi daha tutuklandı

Sahte Reçete Operasyonu'nda bugün üç tutuklama daha yapıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre PGM Özel Soruşturma Şube Amirliği tarafından yürütülen Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, ikisi eczacı biri doktor olmak üzere toplam üç kişi bugün tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Zanlılar yarın sabah tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacak.