Sahte reçete soruşturmasında zanlı sayısı 45’e yükseldi

Sahte reçete soruşturması kapsamında eczacı anne kız Zehra Çağansoy ile Şerife Çağansoy da tutuklandı. Böylece soruşturmayla ilgili 15’i doktor, 21’i eczacı, 3’ü eczane çalışanı ve 6’sı sivil olmak üzere bugüne kadar tutuklanan kişi sayısı 45’e çıktı

Sahte reçete soruşturması kapsamında önceki gün tutuklanan eczacılar Zehra Çağansoy ile Şerife Çağansoy dün “resmi evrak sahteleme, resmi evrakı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini” suçlamaları ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis, iki eczacı ile ilgili toplam 4 bin 500 reçetenin inceleneceğini; bunlardan bin 178’inin Şerife Çağansoy, 3 bin 331’inin ise Zehra Çağansoy ile ilgili olduğunu ve eczanelerde yapılan aramalarda küpürü kesilmiş ilaçlar, küpürü kesilmiş ilaçlara ait boş kutular, kesik küpür parçaları, kaşeler, reçeteler, dosya, telefon rehberi ve bazı elektronik eşyalara incelenmek üzere el konulduğunu kaydetti.

Polis, Gönyeli’de eczanesi olan Zehra Çağansoy'un Ocak – Ağustos 2023 tarihleri arasında Sosyal Sigortalar Dairesi’ne 3 bin 331 adet reçete gönderdiğini ve bunların 71’inin incelendiğini anlattı. İncelenen 71 reçeteden 49’unda sahteleme tespit edildiğini belirten Korgan, Zehra Çağansoy ile ilgili şu ana kadar 8 kişiden ifade alındığını söyledi.

Korgan, Zehra Çağansoy'un ifadesinde “Hastalar reçete verir, ben ona göre işlem yaparım” dediğini de kaydetti.

Polis, Taşkınköy’de eczanesi olan Şerife Çağansoy'un ise Ocak – Ağustos 2023 tarihleri arasında Sosyal Sigortalar Dairesi’ne bin 178 adet reçete gönderdiğini, bunların 63’ünün incelendiğini ve 47’sinde sahteleme tespit edildiğini aktardı. Şerife Çağansoy ile ilgili de şu ana kadar 12 kişiden ifade alındığını anlatan Korgan, Şerife Çağansoy'un ifadesinde “Ben askeri reçete yaparım. Sosyal Sigorta reçetelerini annem (Zehra Çağansoy) yapar” dediğini söyledi.

Her 2 zanlı ile ilgili tahkikatın sürdüğünü belirten Polis, zanlıların tahkikata ve emarelere etki edebileceğine işaret ederek, 2 zanlı hakkında 3’er gün tutukluluk talep etti. Savcı da zanlılar hakkında 3’er gün tutukluluk talep etti.

Yargıç, zanlıların 3’er gün poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

Öte yandan, sahte reçete soruşturması kapsamında 13 Eylül’den bugüne 15’i doktor, 21’i eczacı, 3’ü eczane çalışanı ve 6’sı sivil olmak üzere tutuklanan kişi sayısı 45’e yükseldi. Zanlıların birçoğu davaları görüşülünceye kadar teminata bağlanarak serbest bırakıldı.

