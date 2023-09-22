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Sahte reçete soruşturmasında tutuklu sayısı 4 oldu

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Sahte reçete soruşturmasında tutuklu sayısı 4 oldu
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Sahte reçete düzenlenmesi konusunda polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı dörde yükseldi.
Soruşturma kapsamında tutuklanan İki doktor ve iki eczacı bu sabah  Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacak.
Soruşturma devam ediyor.
 
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