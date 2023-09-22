Sahte reçete soruşturmasında tutuklu sayısı 4 oldu

Sahte reçete düzenlenmesi konusunda polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı dörde yükseldi.
Soruşturma kapsamında tutuklanan İki doktor ve iki eczacı bu sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacak.
Soruşturma devam ediyor.
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