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Sahte reçete soruşturmasında 2 zanlı daha tutuklandı

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Sahte reçete soruşturmasında 2 zanlı daha tutuklandı
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Sahte Reçete Düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak Polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında biri doktor, diğeri eczacı olmak üzere bugün iki kişi daha zanlı olarak tutuklandı.
Tutuklanan zanlılar yarın sabah tutukluluk talebi ile Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılacaklar. Soruşturma devam etmekte.

Güzelyurt’ta 5 zanlı teminata bağlandı

Öte yanban sahte reçete soruşturması kapsamında bugün Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarılan iki eczacı ve üç vatandaş teminata bağlanarak, serbest bırakıldı. Zanlılar tutuksuz yargılanacak.
Polisten alınan bilgiye göre, eczacı S.A. ile vatandaşlar M.A., E.K. ve G.T. bugün Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlıların, davaları görüşülünceye kadar nakdi teminat, iki kefilin kefalet senedi imzalaması, polise ispatı vücut ve seyahat belgelerine el konulması şartıyla serbest kalmalarına karar verildi.
Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan eczacı İ.T.’nin de aynı teminat şartlarıyla serbest kalmasına emir verildi.
 
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