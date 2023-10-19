Sahte reçete soruşturmasında 2 yeni tutuklama daha

Sahte reçete soruşturmasıyla ilgili bugün iki eczacı daha tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, zanlı olarak Lefkoşa bölgesinde tutuklanan iki eczacı yarın Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacak.

Polisin geçtiğimiz ay başlattığı sahte reçete soruşturmasında birçok tutuklama oldu.

