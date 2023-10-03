Sahte reçete soruşturması kapsamında bir doktor ve iki eczacıya 3’er gün tutukluluk

Sahte reçete soruşturması kapsamında dün tutuklanan ve bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan bir doktor ve iki eczacıya 3’er gün tutukluluk verildi.





Sahte reçete soruşturması kapsamında dün tutuklanan doktor S.T. ve iki eczacı Ö.T. ve E.T. bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Müfettiş Muavini Cemali Çiftci, zanlıların, “resmi evrak sahteleme, resmi evrağı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla para temini” suçlarından methaldar olduklarını söyledi.

Çiftci, 2023 Ocak-Ağustos ayları arasında eczacılar Ö.T. ve E.T.’nin, doktor S.T.’nin yardımıyla, ilaçları alınmış gibi gösterip, Sosyal Sigortalar Dairesi’nden sahtekarlıkla para temin ettiklerini kaydetti.

Zanlıların iş yerlerinde ve evlerinde arama yapıldığını dile getiren Çiftci, E.T’nin Dörtyol’daki eczanesinin yakınlarındaki çöp konteynerinde kupürü kesilmiş ilaç bulunduğunu kaydetti.

Ö.T.’nin Serdarlı’daki eczanesinde ise S.T. tarafından yazılmış imzalı reçeteler bulunduğunu ifade eden Çiftci, tahkikatın yeni başladığına dikkat çekti.

S.T. ve E.T’nin gönüllü ifade verdiğini belirten Çiftci, ifadelerin teyit ve tekzibinin yapılacağını, alınacak ifadeler olduğunu söyledi. Çiftci, elektronik eşyaların incelemesinin yapılacağını da kaydetti.

Zanlıların tahkikata ve emarelere etki edebileceğine işaret eden Çiftci, 3 zanlı hakkında 3’er gün tutukluluk talep etti.

Soru üzerine zanlı Ö.T.’nin yaptığının yasal olduğunu söylediğini belirten Çiftci, olayla ilgili 57 ifade alındığını dile getirdi. Çiftci, gündemde olan sahte reçete soruşturması çerçevesinde Sosyal Sigortalar Dairesi’nden aldıkları listelerde en yüksek reçete sayısına sahip olan eczaneden başlayarak, soruşturmaya devam ettiklerini söyledi.

Duruşmada söz alan Savcı Hasan Boşnak da, zanlılara yönelik tahkikatın yeni başladığını ifade ederek, zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk talep etti.



Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç de, zanlılar hakkında 3’er gün tutukluluk emri verdi.

