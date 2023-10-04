Sahte reçete düzenlenmesi ile ilgili iki kişi daha tutuklandı

Sahte reçete düzenlenmesi ile ilgili biri doktor diğeri eczacı olmak üzere iki kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, “Sahte reçete düzenlenmesi meselesi ile ilgili olarak polis tarafından yürütülen soruşturma kapsamında biri doktor, diğeri eczacı olmak üzere bugün iki kişi daha zanlı olarak tutuklandı. Soruşturma devam etmektedir” denildi.

