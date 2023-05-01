Sahte plakayla geçiş yapmaya çalışan Rum tutuklandı

Lefkoşa’da, Güney Kıbrıs'ta sakin S.M.’nin (E-31) kullanımında bulunan ve henüz yasal kaydı bulunmayan salon araca sigorta çıkarabilmek amacıyla, başka bir araca ait plakayı aracına taktıktan sonra, sigorta şirketinde görevli çalışanlara kendi aracının plakası olduğunu beyan edip sahte davranışla araca bir aylık sigorta çıkarttığı tespit edildi.

S.M. dün Metehan Kara Giriş Kapısından GKRY Bölgesine çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı.



Aydınköy’de arazi yangını



Aydınköy’de Osman Gezer’e ait arazide henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı dün meydana gelen yangında beş dönümlük arazideki kuru otlar ile damlama ve sulama hortumları yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

