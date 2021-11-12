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Sahte PCR ile ülkeden çıkmaya çalıştı

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KKTC'de turist olarak bulunan ve ülkeden sahte PCR belgesi ile çıkış yapmak isteyen Manouchehr Parchamı-Araghı adlı kişi, yakayı ele verdi

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Sahte PCR ile ülkeden çıkmaya çalıştı
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Sahte PCR belgesi ile çıkış yapmak isterken tespit edilen zanlı Manouchehr Parchamı-Araghı tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olguları aktardı. Polis, zanlı, 69 yaşındaki Manouchehr Parchamı-Araghı’nin, (İsveç/İran-Turist), 10.11.2021 tarihinde, saat 10.30 raddelerinde, Havalimanında,  KKTC'den çıkış yapmak için, daha önceden sahtelemiş olduğu PCR testini, bilet ve bagaj işlemlerini yapan konu yerde görevli yer hizmetleri görevlisine vererek tedavüle sürüp, sahte davranışla kayıt temini etmeye teşebbüs ettiği esnada yer hizmetleri görevlisi tarafından tespit edildiğini anlattı. Polis,  aynı gün zanlının derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, bahse konu PCR testinin, Türkiye'de faaliyet gösteren Gen-Lab isimli laboratuvara ait olup, sonucun Türkiye'deki E-nabız üzerinde görüldüğünü anlattı. Polis, zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade vermeyip, bahse konu testi KKTC'de ikamet ettiği hotel tarafından kendisine yapıldığını söylediğini belirtti. Polis, ayni gün bahse konu otelden yapılan soruşturmada bugüne kadar herhangi bir müşterilerine PCR testi yaptırmadıklarının tespit edildiğini anlattı. Polis, zanlının KKTC'de turist olarak bulunduğunu ve zanlının aleyhinde başlatılan tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.
 
 
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