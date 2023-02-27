Sahte Dolar uyarısı

Alsancak’ta bir kişi, başka bir şahıstan cep telefonu satın aldığı sırada, sahte 11 adet 100’lük banknottan oluşan toplam 1100 ABD doları verdi. Polis, 100’lük ABD Doları para bulunduran kişi ve kurumların dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmeleri çağrısında bulundu

Alsancak’ta “sahte para tasarrufu, tedavüle sürme ve sahtekarlıkla mal temini” olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 19 yaşındaki bir erkek şahıs tutuklanırken, 31 yaşındaki bir erkek şahısın ise polis tarafından arandığı belirtildi.

19 Şubat tarihinde, 00.30 sıralarında, Alsancak’ta, 31 yaşındaki isminin baş harfleri O.Ş.’nin başka bir şahıstan cep telefonu satın aldığı sırada, tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan KB59742899CB2, KB59742906CB2, KB64742936CB2, KB64742924CB2, KB59733931CB2, KB59743506CB2, KB64734852CB2, KB59733871CB2, KB30436550CB2, KB30442149CB2, KB64736063CB2 seri numaralı, 11 adet 100’lük banknottan oluşan toplam 1100 ABD dolarını tedavüle sürüp, karşılığında bahse konu cep telefonunu satın alarak sahtekarlıkla mal temin ettiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen 19 yaşındaki isminin baş harfleri M.C.Y.’nin (tutuklandığı, bahse konu cep telefonu tasarrufunda bulunarak emare olarak alındığı belirtildi. O.Ş.’nin ise aranmakta olduğu kaydedildi.

POLİS’TEN SAHTE DOLAR UYARISI

Öte yandan Polis, Alsancak’ta 100’lük banknotlardan oluşan toplam 1,100 sahte ABD Dolarının tedavüle sürüldüğünün tespit edildiğini açıklayarak, söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olabileceğini belirterek vatandaşları uyardı.

Polis, “100’lük ABD Doları” cinsi para bulunduran kişi ve kurumların dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmeleri çağrısında bulundu.

PGM-Basın Subaylığından yapılan açıklamada, 19 Şubat tarihinde, Alsancak’ta, bir şahıs tarafından, tasarrufunda bulunan 100’lük banknotlardan oluşan toplam 1100 sahte ABD Dolarının tedavüle sürüldüğü tespit edildiği belirtilerek, tedavüle sürülen sahte 100’lük ABD Dolarlarının seri numaraları şöyle paylaşıldı:

“KB59742899CB2, KB59742906CB2, KB64742936CB2, KB64742924CB2, KB59733931CB2, KB59743506CB2, KB64734852CB2, KB59733871CB2, KB30436550CB2, KB30442149CB2, KB64736063CB2.”

Polis açıklamasında, "Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan ‘100’lük ABD Doları’ cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur” denildi.

