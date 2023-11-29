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Sahte banka ödeme emri ile 24 milyon TL’lik dolandırıcılık

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Sahte banka ödeme emri ile 24 milyon TL’lik dolandırıcılık
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Lefke'de 29 Eylül – 17 Kasım tarihleri arasında, bir banka tarafından, uluslararası havale yapmak amacıyla kullanılan para gönderme sistemi üzerinden, bilişim verileri kullanılarak dolandırıcılık yapılması ve sahte banka ödeme emri düzenlenmesi şüphesiyle tutuklanan 4 kişi mahkemeye çıkarıldı.
Polis açıklamasında, bu yolla 24 milyon TL paranın sahtekârlıkla alındığının tespit edildiği, yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı görülen A.S.A. (E-23), A.B.A. (E-24), J.M. (K-20), T.N.M.N. (E-23) ve P.F’nin (E-25) tutuklandığı ve bugün çıkarıldıkları Lefke Kaza Mahkemesi tarafından aleyhlerinde ikişer gün tutukluluk emri alındığı kaydedildi.
 
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