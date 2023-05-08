Sahte araç sigortasıyla yakalandı

Kermiya geçiş noktasında kuzeye geçeceği esnada, kendi adına düzenlediği sahte sigorta poliçesini görevli muhaceret memuruna veren Kıbrıslı Rum tutuklandı

Lefkoşa’da Metehan Kara Sınır Kapısı’nda, önceki gün 19.30 sıralarında Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yapmak için aracıyla gelen 38 yaşındaki Kıbrıslı Rum zanlı Christiana Alexandrou, kullanımındaki araca ait sahte sigorta poliçesini görevli muhaceret memuruna verdi.

Bahse konu şahıs tutuklandı ve dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, sahte evrak düzenleme, sahte evrakı tedavüle sürme suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 06.05.2023 tarihinde saat 19.30 raddelerinde Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısı’nda, Güney Kıbrıs’da sakin Christiana Alexandrou’nun (38) kullanımında bulundurduğu MZT 837 plakalı araca ait sahte olarak kendi adına düzenlediği '503833' numaralı sözde 1 yıllık geçerliliği olan Capital Insurance sigorta poliçesini KKTC’ye geçmek için görevli muhaceret memuruna vermek suretiyle tedavüle sürdüğünü anlattı.

Polis, adı edilen zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı, şeker hastası ve hamile olduğunu beyan edip, tutukluluk talebine itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.

