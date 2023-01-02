Sahillerimizde 15 günde 75 kg uyuşturucu ele geçirildi

Polis, 18 Aralık 22-1 Ocak 2023 tarihleri arasında sahillere vuran toplam 75 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirdi

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından tüm bölge sahillerinde yapılan kapsamlı aramalar neticesinde, 18 Aralık 22-1 Ocak 2023 tarihleri arasında sahillere vuran toplam 75 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.Polis basın subaylığı, açık denizlerden KKTC’nin farklı bölgelerindeki sahillere vuran, kaynağı henüz tespit edilemeyen kalıp halinde getirilmiş uyuşturucu maddelerin uzun zamandır Polis Genel Müdürlüğü ekiplerinin bilgisi ve koordinesi ile sahillerden toplandığını kaydetti.Sahillerde, görsellerdeki benzeri cisimleri görenlerin bu nesnelere dokunmadan en yakın polis karakoluna haber vermeleri istendi.