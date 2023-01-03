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Sahillerde 75 kilo uyuşturucu

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KKTC’nin farklı bölgelerinde sahile vuran uyuşturucu maddeler polis ekipleri tarafından toplanıyor. Yapılan denetimlerde iki haftada 75 kilogram hint keneviri türü uyuşturucu bulundu

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Sahillerde 75 kilo uyuşturucu
Polisin uyuşturucuyla mücadelesi aralıksız devam ediyor. Açık denizlerden KKTC’nin farklı bölgelerindeki sahillere vuran kaynağı tespit edilemeyen kalıp haline getirilmiş hint keneviri türü uyuşturucu maddeler uzun süredir Polis Genel Müdürlüğü ekipleri koordinesinde sahillerden toplanıyor.
Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından tüm bölge sahillerinde yapılan kapsamlı aramalar neticesinde, 18 Aralık 22-1 Ocak 2023 tarihleri arasında sahillere vuran toplam 75 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.
Polis basın subaylığı, açık denizlerden KKTC’nin farklı bölgelerindeki sahillere vuran, kaynağı henüz tespit edilemeyen kalıp halinde getirilmiş uyuşturucu maddelerin uzun zamandır Polis Genel Müdürlüğü ekiplerinin bilgisi ve koordinesi ile sahillerden toplandığını kaydetti.
Sahillerde, görsellerdeki benzeri cisimleri görenlerin bu nesnelere dokunmadan en yakın polis karakoluna haber vermeleri istendi.
 
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