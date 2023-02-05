Polisten sis ve yağış uyarısı

Polis, Lefkoşa- Güzelyurt anayolu güzergahını kullanacak sürücüleri sis ve yağıştan dolayı dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Polisin açıklaması şöyle:



“Lefkoşa- Güzelyurt Anayolu üzerinde oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer azalmaktadır, ayrıca yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşmaktadır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur”

