Polisten dört ilçede eş zamanlı denetimler

İlçelerde asayiş ve trafik denetimleri yapıldı.

Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri, sorumluluk sahaları içerisinde dün gece eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında, bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, kafeler, barlar, restoranlar, marketler, alkollü içki satışı yapılan yerler ve kahvehaneler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 7 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 480 araç sürücüsü kontrol edildi ve 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere toplam 309 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 7 sürücünün aracı da trafikten men edildi.

Ayrıca denetimlerde N.N.’nin (E-22) kullanımında bulunan araçta yapılan kontrol sonucu, ithali yasak olan 20 adet elektronik sigarayı kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edildi ve bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında, bölgede faaliyet gösteren pansiyonlar, kahvehaneler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş ancak, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 48 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam bin 530 araç sürücüsü kontrol edildi ve 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere toplam 257 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 22 sürücünün aracı trafikten men edilirken, 1 sürücü ise tutuklandı.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında, bölgede faaliyet gösteren bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler ve kahvehaneler kontrol edildi. Denetimlerde, E.S.’nin (E-45) işletmeciliğini yaptığı markette yapılan kontrol sonucu muhtelif markalardaki 336 şişe alkollü içki ile 167 paket tütün ürününü ruhsatsız olarak tasarruf edip satışa sunduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 950 araç sürücüsü kontrol edildi ve 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanma olmak üzere toplam 286 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 6 sürücünün aracı ise trafikten men edildi.

Polis, ayrıca denetimlerde M.M.A.A.’nın (E-25) kullanımında bulunan araçta yapılan kontrol sonucu, satışı yeşil reçeteye tabi olan 35 adet hap ile 13 adet ampülü kanunsuz olarak tasarruf ettiği tespit edildiğini ve bahse konu şahsın tutuklandığını kaydetti.

M.B.A.’nın (E-19) kullanımında bulunan araçta yapılan kontrol sonucu 1 adet kanunsuz çakı ve 1 adet tecavüz-i aleti (ahşap sopa) tasarruf ettiği tespit edildi, bahse konu şahıs tutuklandı.

İskele’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilirken herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 7 kişi tespit edilerek aleyhinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 310 araç sürücüsü kontrol edildi ve 2’si alkollü içki tesiri altında araç kullanma olmak üzere toplam 87 araç sürücüsü çeşitli suçlardan rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 1 sürücünün aracı trafikten men edildi ve 1 sürücü tutuklandı.

