Polisiyle olaylar.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM
25.08.2023 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Dipkarpaz’da sakin Yues Andre Paul
BOUCHET (E-67) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Adı edilenin
cansız bedeni üzerinde, doktor tarafından yapılan dış muayenesinde herhangi bir darp ve cebir
izine rastlanmamıştır. Soruşturma devam etmektedir.
KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU
24.08.2023 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Akdeniz’de F.A.(E-38)’nın kullanımında
bulunan tır araçta polis tarafından yapılan aramada; bir adet 7.65 mm çapında, iki adet de 9 mm
çapında olmak üzer toplam 3 adet tabanca ile 76 adet 7,65 mm çapında ve 50 adet de 99 mm
çapında olmak üzere toplam 126 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse
konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU
24.08.2023 tarihinde, saat 9 sıralarında, Girne’de D.E.(E-22)’ye ait araç içerisinde
polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 0.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu
olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet
öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma
devam etmektedir.
ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ
24.08.2023 tarihinde, 20:00-00:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt
Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri
gerçekleştirildi.
Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki
satışı yapılan yerler, marketler, cafeler, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edilmiştir.
Denetimlerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak
ikamet ettiği tespit edilen 8 kişi tutuklanmıştır.
Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları
yasak olan toplam 12 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.
Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1350 araç sürücüsü
kontrol edilmiş ve 10’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 10’u seyir
halindeyken cep telefonu kullanmak olmak üzere toplam 150 araç sürücüsü çeşitli trafik
suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç trafikten men edilmiş, 2
sürücü de tutuklanmıştır.
Girne’de kurmahanelerde gerçekleştirilen denetimler kapsamında; kumarhaneye
girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 20 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme
gidilmiştir.
Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 580 araç sürücüsü
kontrol edilmiş ve 66’sı yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 10’u alkollü içki
tesiri altında araç kullanmak, 2’ü sürüş ehliyetiz araç kullanmak, 3’ü seyir halindeyken cep
telefonu kullanmak olmak üzere toplam 184 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor
edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 18 araç ise trafikten men edilmiştir.
Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; alkollü içki satışı yapılan yerler,
bet ofisleri ve kahvehaneler kontrol edilmiş ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.
Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 737 araç sürücüsü
kontrol edilmiş ve 13’ü yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri
altında araç kullanmak, 3’ü seyir halindeyken cep telefonu kullanmak olmak üzere toplam 91
araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2
araç trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklanmıştır.