Polisiyle olaylar.

ANİ VE GAYRİ TABİİ ÖLÜM

25.08.2023 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Dipkarpaz’da sakin Yues Andre Paul

BOUCHET (E-67) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde ölü olarak bulunmuştur. Adı edilenin

cansız bedeni üzerinde, doktor tarafından yapılan dış muayenesinde herhangi bir darp ve cebir

izine rastlanmamıştır. Soruşturma devam etmektedir.



KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU

24.08.2023 tarihinde, saat 15:00 sıralarında, Akdeniz’de F.A.(E-38)’nın kullanımında

bulunan tır araçta polis tarafından yapılan aramada; bir adet 7.65 mm çapında, iki adet de 9 mm

çapında olmak üzer toplam 3 adet tabanca ile 76 adet 7,65 mm çapında ve 50 adet de 99 mm

çapında olmak üzere toplam 126 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse

konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU

24.08.2023 tarihinde, saat 9 sıralarında, Girne’de D.E.(E-22)’ye ait araç içerisinde

polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 0.5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu

olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet

öğütücü bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma

devam etmektedir.



ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMLERİ

24.08.2023 tarihinde, 20:00-00:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt

Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri

gerçekleştirildi.



Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki

satışı yapılan yerler, marketler, cafeler, kahvehaneler ve gece kulüpleri kontrol edilmiştir.

Denetimlerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak

ikamet ettiği tespit edilen 8 kişi tutuklanmıştır.



Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları

yasak olan toplam 12 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1350 araç sürücüsü

kontrol edilmiş ve 10’u yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 10’u seyir

halindeyken cep telefonu kullanmak olmak üzere toplam 150 araç sürücüsü çeşitli trafik

suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç trafikten men edilmiş, 2

sürücü de tutuklanmıştır.



Girne’de kurmahanelerde gerçekleştirilen denetimler kapsamında; kumarhaneye

girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 20 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme

gidilmiştir.

