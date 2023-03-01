Polisiye Olaylar.. Boğaziçi’nde bıçakla yaralama

Boğaziçi Ağıllar bölgesinde dün saat 17.00 sıralarında yaşanan tartışma sonucu 40 yaşındaki Cengiz Çakır’ın yaralandığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile Çakır’ın dudak kısmından yaralanmasına sebep olan 75 yaşındaki N.Ç. aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.



- Lefkoşa’da markette ithali yasak ve izinsiz ürün tespit edildi, işletmeci tutuklandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir markette dün saat 21.00 sıralarında polis tarafından yapılan kontrolde ithali yasak elektronik sigara ve izinsiz olarak tasarruf edilen cinsel isteği artırıcı jel tespit edildi. Market işletmecisi F.A.(E-21) tutuklandı.

Polis’ten yapılan açıklamada, kontrolde ithali yasak olan 18 elektronik sigaranın gümrüksüz olarak, 130 cinsel isteği artırıcı jelin ise izinsiz olarak tasarruf edilip satışa sunulduğu tespit edildiği kaydedildi.

Ürünler emare olarak anıldı, soruşturma devam ediyor.

- Yedidalga’da yangın

Yedidalga Demir Liman’da dün saat 10.30 sıralarında elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucu atılan kıvılcımların kamışları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, sonucunda mahaldeki kamışlar, kuru otlar, 1200 metre uzunluğundaki plastik damlama sulama lastiği ve 15 metre uzunluğundaki plastik su borusu tamamen yanarak zarar gördü.

Soruşturma devam ediyor.

- Gazimağusa’da trafik kazası, araç sürücüsü tedavi altına alındı

Gazimağusa’da 18 yaşındaki Zeki Arat, dikkatsizlik sonucu aracın yoldan çıkması sonucu bugün saat 00.05 sıralarında trafik kazası geçirdi. Çarpmanın etkisiyle araçta yangın meydana geldi. Yangın sonucu araç zarar gördü, Arat ise Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, kaza, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde Arat’ın yönetimindeki FK 243 plakalı aracı ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada meydana geldi. Araç, yolun solunda bulunan kaldırıma taşlarına çarptıktan sonra yoldan çıktı ve okaliptus ağacına çarparak durdu.

Çarpmanın etkisiyle, bahse konu aracın motor kısmının alevlenmesi sonucu bir yangın meydana geldi.

Yangın İtfaye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu aracın motor bölümündeki plastik ve elektrik aksamları yanarak zarar gördü.

Soruşturma devam ediyor.

- Girne’de sürücü bahçe duvarına çarptı, 1 tutuklu

Girne’de Dr Fazıl Küçük Caddesi üzerinde dün saat 04.00 sıralarında 173 miligram alkollü içki tesiri altındaki Ebiakpo Sokoh (E-27) direksiyon hakimiyetini kaybederek, bahçe duvarına çarptı. Kazada yaralanan olmadı, sürücü tutuklandı.

Polis’ten yapılan açıklamada, Sokoh’un yönetimindeki UB 352 plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada cadde üzerinde bulunan çembere geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi.

Soruşturma devam ediyor.

