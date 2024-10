Polisiye olaylar Akçay’da beş kişi uyuşturucudan tutuklandı.

Akçay’da Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ ekipleri tarafından dün kullanımındaki araç ile seyir halindeyken şüpheli olarak görülerek durdurulan M.Ç.’nin (E-28) üzerinde ve aracında yapılan aramalarda, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı,

M.Ç. ve araçtaki yolcular E.T. (E-29), E.T. (E-30), M.T.(E-26) ve H.T.(E-21) tutuklandı.

-Hamitköy’de yolda çıplak koşan bir kişi tutuklandı

Hamitköy’de dün kamuya açık bir yer olan Atatürk Caddesi üzerinde, C.M.N.’nin (E-21), çıplak koşmak suretiyle namus ve ahlaka aykırı davranışta bulunurken, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, tespit edilerek tutuklandı.

-İkamet izini olmayan bir kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Gemikonağı’nda yayaya otomobil çarptı

Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde, İbrahim Akgürcü (E-18) yönetimindeki SM 483 plakalı salon araç ile dün batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmekte olan 92 miligram alkollü içki tesiri altındaki yaya Mustafa Can Gürlek’e (E-29) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, sol elmacık kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle müşahede altına alındı.

-Ülke genelindeki trafik denetimlerinde 243 sürücü rapor edildi

Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde bin 864 araç sürücüsü kontrol edildi, çeşitli trafik suçlarından 243 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 16 araç trafikten men edildi, bir sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları ise şöyle:

“179’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 26’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 18’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak ve 11’i diğer trafik suçlarından oluştu”