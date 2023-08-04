banner913
banner932
Lefkoşa’da yayaya otomobil çarptı
Lefkoşa’da yayaya otomobil çarptı
20 0
Akaryakıt fiyatlarına zam yapıldı
Akaryakıt fiyatlarına zam yapıldı
9 0
 
Manastırdaki mescit çalışmasından geri adım
Manastırdaki mescit çalışmasından geri adım
18 0
“DAÜ’de öğrenci sayısı 8 binden 4 bine indi”
“DAÜ’de öğrenci sayısı 8 binden 4 bine indi”
21 0
“Birçok genç, krediden yararlanamayacak”
“Birçok genç, krediden yararlanamayacak”
42 0
Koop Süt’ten okkalı zamlar
Koop Süt’ten okkalı zamlar
212 0
Erenköy Direnişi ve Şehitleri 8 Ağustos Salı günü anılacak
Erenköy Direnişi ve Şehitleri 8 Ağustos Salı günü anılacak
21 0
banner964

Polis kamyon araçların trafiğe çıkış saatlerini denetledi

banner476

Üç kamyon sürücüsü aleyhinde işlem başlatıldı

banner825
Polis kamyon araçların trafiğe çıkış saatlerini denetledi
banner971
Lefkoşa’da polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, trafiğe çıkış saatlerine uymayan üç kamyon sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, kamyonlar ise trafikten men edildi.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Lefkoşa’da polis ekipleri tarafından bu sabah gerçekleştirilen trafik denetimleri kapsamında, kamyon araçların trafiğe çıkış saatlerinin de kontrol edildiği bildirildi.  
Bu bağlamda, kamu mesai saati başlangıcının bir saat öncesinden, mesai başlangıç saatine kadar olan sürede (07.00 - 08.00 saatleri arasında), 5 bin kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların trafikte seyir halinde bulunmaları yasak olmasına rağmen trafikte seyrettikleri tespit edilen üç kamyon sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Kamyon araçların tümü trafikten men edildi.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.