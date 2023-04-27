Petrol istasyonundan para ve cep telefonu çalan 3 genç yakalandı

Lefkoşa’daki bir petrol istasyonundan 26 bin 300 TL ve cep telefonu çalan tümü de 18 yaşında 3 genç tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 04.00 sıralarında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir petrol istasyonunun giriş kapısı hasara uğratılarak açıldı ve kasada muhafaza edilen 26 bin 300 TL nakit para ve cep telefonu çalındı.

Meselede zanlı olarak görülen E.B. (E-18), E.Ç. (E-18) ve Y.E. (K-18) tutuklandı.

