Paspasın altından uyuşturucu çıktı

Metehan Kapısı’ndan KKTC’ye geçiş yapmak isteyen 27 yaşındaki Osman Teki’nin aracında 1.5 Hint keneviri ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 640 Euro nakit para ele geçirildi

Polis tarafından önceki akşam saat 23.00 sıralarında Lefkoşa Metehan Sınır Kapısı’nda gerçekleştirilen "Panzehir-2" isimli operasyonda, bir araçta yapılan aramada uyuşturucu tespit edildi. Araç sürücüsü 27 yaşındaki Osman Teki tutuklandı.

Metehan Kara Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye geçiş yapmak isteyen Osman Teki’nin kullanımındaki araçta 1 kilo 500 gram ağırlığında Hint keneviri ve uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 640 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Teki dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 13 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.00 sıralarında Metehan Sınır Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapmaya çalışan zanlının aracında şüphe üzerine arama yapıldığını söyledi. Polis, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından yapılan aramada sürücü paspasının altında bir kilo, araç içerisindeki çantada ise 18 paket halinde naylona sarılı 500 gram hintkeneviri ele geçirildiğini açıkladı.

Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada ise uyuşturucu geliri olduğu düşünülen 640 euro bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, ifadesinde uyuşturucu maddeyi aynı gün Güney Kıbrıs’tan soyadını bilmediği Yousif isimli siyahi şahıstan aldığını, yine onun yönlendirmesiyle KKTC’de söyleyeceği lokasyonlara bırakacağını itiraf ettiğini açıkladı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

