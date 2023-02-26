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Paşaköy'de feci iş kazası..Bir kişi öldü

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Paşaköy'de feci iş kazası..Bir kişi öldü
Pasaköy’de, Ağıllar bölgesinde saat 13.30 sıralarında meydana gelen iş kazasında 27 yaşındaki Ali Mohsın  yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre olay, Paşaköy ağıllar bölgesinde bulunan M.Ş.(E-50)’ye ait ağılda çalışmakta olan Ali Mohsın(E-27), traktörün arkasında monteli bulunan ve rulo balya taşımak maksadıyla kullanılan kovayı kaldırmak için kovanın kolunu kendisine doğru çektikten sonra kovanın yukarıya doğru kalkması sonucu traktörün arka çamurluklarını birbirine bağlayan profil demir arasına sıkışarak yaşamını yitirdi.
Yürütülen soruşturma kapsamında, olayda ihmali görülen M.Ş. tutuklandı.
 
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