Park yeri yüzünden darp etti, teminatla serbest kaldı

Lefkoşa’da park yeri yüzünden tartıştığı Şükrü Özdemir’i eli ile itip yere düşürdükten sonra başını yere çarparak Özdemir’in kafatasında çatlak oluşmasına sebep olan Hasan Akkuyu, teminatla serbest kaldı

Lefkoşa’da meydana gelen Vahim Zarar, Ciddi Darp ve Darp suçlarından tutuklanan zanlı Hasan Akkuyu mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme yeminli şahadet veren polis memuru Ali Yeşildal, 13.04.2023 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Lefkoşa’da Hüseyin Kaptan sokak üzerinde, Lefkoşa’da sakin Hasan Akkuyu park yeri yüzünden tartışmış olduğu Lefkoşa’da sakin Şükrü Özdemir’i eli ile itip yere düşürdükten sonra başını yere çarparak kafatasında çatlak oluşması sonucu vahim zarara uğrattığını söyledi. Polis, Şükrü Özdemir’in LDH Dahiliye Servisinde müşahede altına alındığını, Hasan Akkuyu’nun ise tutuklandığını belirtti. Polis, zanlı ile müşteki arasında bir kavga meydana geldiğini ve bu kavga olayının neticesinde zanlının aleyhine bu suçlamalar getirildiğini aktardı. Polis, zanlının KKTC vatandaşı olup üniversitede eğitim gördüğümü belirtti. Polis, bu aşamada zanlının meseleye etki edebileceği derecede tahkikatın tamamlanmış olduğunu söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 10 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 2 kefilin 200 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

