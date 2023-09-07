Para karşılığında oturma izninde reklam da yapılmış

Muhaceret Dairesi’nin veri tabanına sızan İranlı iki kişinin, yasa dışı yollardan 103 kişiye para karşılığında oturma izni çıkardığı iddia edildi

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Muhaceret Dairesi’nin veri tabanına girerek 103 kişiye oturma izni verdikleri iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Önceki gün mahkemeye çıkarılan İran uyruklu iki şahısın soruşturma amacıyla 8 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına karar verildi.

Söz konusu şahısların, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Muhaceret Dairesi’nin çevrimiçi sistemini kuran şirkette çalıştıkları öğrenildi.

Organize bir ağ kuran iki şahısın toplamda 103 kişiye, sistemi kullanarak oturma izni verdiği ifade ediliyor.

2022 yılından bu yana sistemdeki açığı kullanan zanlıların, Telegram üzerinden “Kuzey Kıbrıs’ta kolay çalışma izni alınır” ifadeleriyle reklam yaptıkları öğrenildi.

Olayın, Muhaceret Dairesi’ndeki çalışanların, yönetim dışında izin verildiğinin fark edilmesi üzerine ortaya çıktığı ifade edildi.

