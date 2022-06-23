Özkurt’un davası istinaf süreci karara kaldı

Seçim yasaklarına uymadığı gerekçesiyle 2 ay 20 gün hapis cezası alan BRT Müdürü Meryem Özkurt dün istinaf duruşması yeniden mahkemeye geldi. Mahkeme, istinafı karar için süresiz olarak erteledi





Seçim ve Halk Oylaması’na aykırı harekette bulunduğu gerekçesiyle 2 ay hapis cezası alan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt, dün İstinaf Mahkemesi’ne çıkarıldı ve karar için süresiz ertelendi.

Yargıtay Ceza Heyeti Başkanı Beril Çağdal, üye Peri Hakkı ve üye Talat Usar huzurunda, dün saat 10.25’te görüşülen davada, Özkurt’un avukatları Salih Can Doratlı ile Feyzi Hansel Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde yargılanarak 2 ay 20 gün hapis cezası verilen Özkurt’un cezasının düşürülmesini; savcı Behrat Mavioğlu ise Özkurt’un cezasının yükseltilmesi talep etti.

Özkurt’un avukatları, sanığın törenin yayınlanması ile ilgili suçu kabul ettiğini belirterek, söz konusu yayını birine menfaat sağlama veya propaganda amacıyla yapmadığını öne sürdü.

Özkurt’un avukatı Salih Can Doratlı, kararın son derece adaletsiz ve orantısız olduğunu, cezanın fahiş olduğunu savundu. Doratlı, sanığın, su olmayan ülkemize su gelişini içeren bir haberi yayınladığını ve yorum ile propaganda içermediğini belirtti. Doratlı, sanığa hürriyeti bağlayıcı bir ceza verilmesinin doğru olmadığını savundu ve cezanın düşürülmesini talep etti.

Savcı Behrat Mavioğlu ise, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nin Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na aykırı hareket, seçim yasaklarını ihlal ve Yüksek Seçim Kurulu’nun ihtarına uymamaktan verdiği toplam 2 ay 20 gün hapis cezasının düşük olduğu kanaatini ortaya koyarak, cezanın yükseltilmesini istedi.

Mavioğlu, bidayet mahkemesinin iki yıllık ceza öngören bir suçun, iki aya düşürmekle hata yaptığını savundu. Mavioğlu, kamu görevlisi olan bir kurumun en üst ita amiri olan kişilerin yasalar karşısında daha hassas ve saygılı olması gerektiğini belirtti.

Özkurt’un suyun adaya gelişini açılış törenini yayınlamadan, başka bir formatta da duyurabileceğini ancak bunu bilinçli olarak tercih etmediğini ileri süren Mavioğlu, bu davanın sonrası için emsal teşkil edecek nitelikte olduğunu söyledi.

Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na aykırı hareket suçuna 2 yıla kadar ve Yüksek Seçim Kurulu’nun ihtarına uymama suçuna ise 1 aya kadar hapis cezası öngörüldüğünü aktaran Mavioğlu, Özkurt’a bu suçlardan verilen toplam 2 ay 20 gün hapis cezasının düşük olduğunu yineledi.

Mavioğlu, olgularda yasayı bilmesine rağmen, kendisine gelen uyarıları dikkate almadığını söyledi. Mavioğlu, Mahkemenin kamu düzenini bozan sanığa aşikar surette az ceza vermekle hata yaptığını savundu.

BRTK Müdürü olması nedeniyle işlediği suçun niteliği ve sonuçlarının daha “vahim” olduğunu savunan Savcı Mavioğlu, davacının istinaf sebeplerinin reddedilerek cezasının artırılmasını talep etti.

İstinaf Mahkemesi, davayı kararı okunmak üzere süresiz erteledi.

Özkurt, Yüksek Seçim Kurulu’nun Ekim 2020 tarihinde Geçitköy’deki açılışı ve Kapalı Maraş’taki yayının durdurulmasını istemiş, yayını durdurmayıp, YSK’nın ihtarına da uymamıştı.

