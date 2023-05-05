Özcezarlı’da çatlak ve kırıklar var

Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda önceki gün bisikletiyle seyreden 21 yaşındaki Göksu Özcezarlı’ya çarparak Özcezarlı’nın ağır yaralanmasına neden olan araç sürücüsü Baba Murat Gullyyev, teminatla serbest bırakıldı. Özcezarlı’nın omurgasında çatlak ve köprücük kemiğinde kırık olduğu açıklandı

Ağır yaralanma ile sonuçlanan trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Baba Murat Gullyyev mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Erkan Tekin, zanlı Baba Murat Gullyyev’in, önceki gün saat 09:15 raddelerinde ST 549 plakalı kamyon araç Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda Güzelyurt’a doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada Bahçeşehir Üniversitesi önlerine geldiğinde aynı yönde banket içerisinde bisikletiyle seyreden Göksu Özcezarlı'nın başında takılı olan miğferine aracının sol dikiz aynası ile çarpması sonucu yolun sol kısmınadüşüp yaralandığını ve Özcezarlı'nın omurga kemiğinde çatlak ve köprücük kemiğinde kırık olduğunu belirtti.Polis, kaza sonucu yaralanan Göksu Özcezarlı’nın, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırılarak Ortopedi Servisinde müşahede altına alındığını söyledi. Polis, aynı gün zanlının tutuklandığını, gönüllü bir ifade vererek ve kendisine okunan dava tebliğinde suçunu kabul ettiğini belirtti.Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 10 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 2 kefilin 200 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.